Schillsdorf : Feuer auf Resthof in Langereihe-Süd

Wohngebäude eines leerstehenden Resthofes in Langereihe-Süd bei Schillsdorf brannte aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Schillsdorf | Gegen 2.30 Uhr stand das Wohngebäude eines leerstehenden Resthofes in Langereihe-Süd bei Schillsdorf (Kreis Plön) lichterloh in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren Schillsdorf, Hollenbek-Neuenrade und Wankendorf rückten mit 90 Kameraden an. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Ein Bagger hat Teile des Daches geöffnet. Die Löscharbeiten gestalteten si...

