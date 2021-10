B76 bei Scharbeutz : Schwerer Verkehrsunfall vor der Ostseetherme

75-Jährige fährt beim Abbiegen in den Gegenverkehr, kollidiert dort mit dem VW Tiguan einer vierköpfigen Urlauber-Familie.

Scharbeutz | Eine 75-jährige Ostholsteinerin hat am Donnerstag mit ihrem Opel Corsa einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Die Rentnerin war gegen 18.40 Uhr auf der B76 in Richtung Scharbeutz unterwegs. In Höhe der Ostseetherme beabsichtigte sie, nach rechts in die Strandallee abzubiegen – sie fuhr jedoch aus bislang unbekannten Gründen weiter geradeaus. Dabei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.