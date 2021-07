Scharbeutz : Mehr als 100 Einsatzkräfte suchen ins Meer gestürzten Gleitschirm

Über 100 Einsatzkräfte von diverseren Hilfsorganisationen suchten am Donnerstagabend in der Lübecker Bucht nach einem vermeintlich abgestützten Gleitschirmflieger. Die Suche wurde mit dem Einbruch der Dunkelheit abgebrochen.

Scharbeutz | Großeinsatz am Strand von Scharbeutz. Gleich mehrere Augenzeugen hatten am Donnerstagabend einen Gleitschirmflieger in die Ostsee stürzen sehen. Daraufhin löste die Leitstelle Großalarm für die Einsatzkräfte diverser Organisationen aus. Gesucht wurde per Boot, an Land, mit Drohnen, dem Rettungshubschrauber Christoph 12, der Deutschen Marine, der DLRG,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.