Scharbeutz : Land gibt 8,9 Millionen Euro für den Neubau der Seebrücke

Ministerpräsident Daniel Günther überreicht Förderbescheid und äußert sich auch zur Souvenir-Idee der Ostseebad-Gemeinde.

Scharbeutz | In Timmendorfer Strand ist sie bereits seit vergangenem Jahr abgerissen, in Scharbeutz läuft die Demontage auf vollen Touren: Der Neubau der Seebrücke nähert sich somit in großen Schritten. Dabei helfen soll auch eine Finanzspritze des Landes – Ministerpräsident Daniel Günther überreichte am Freitag einen Förderbescheid an Bettina Schäfer, Bürgermeist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.