Scharbeutz : Feuerwehr befreit schwangere Hündin „Beat“ aus Erdloch

Nicht alltäglicher Feuerwehreinsatz: Scharbeutzer Wehr muss schwangere Hündin „Beat“ aus Erdloch befreien.

Scharbeutz | Mit „Hund in Not“ wurde am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Feuerwehr Scharbeutz alarmiert. Eine schwangere Hündin steckte in einem Erdloch fest und konnte sich nicht mehr selbständig aus der misslichen Lage befreien. „Als wir eingetroffen sind, steckte Hündin ,Beat' im Garten unter einer Wurzel einer Tanne im Erdloch fest und die Hundebesitzerin beruhigt...

