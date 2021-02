Gasaustritt in Malente : Reparatur läuft: 5500 Haushalte in Eutin und Malente müssen Gashähne schließen

Mehr als 5500 Haushalte in Eutin und Umland sind vom Ausfall der Gasversorgung betroffen. Arbeiten laufen auf Hochtouren.

Eutin | Bei routinenemäßigen Überprüfung der Hochdruckgasleitung von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) in der Neversfelder Straße in Malente stellten Techniker von SH Netz einen vermutlich frostbedingten Schaden an einem Verbindungsstück fest. Im Laufe...

