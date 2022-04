Eutiner Markt wird saniert : Unter dem Pflaster entsteht ein verborgener Technikraum

Nach Ostern soll mit dem Bau des neuen Wasserspiels auf dem Eutiner Markt begonnen werden. Doch zuvor musste ein 15 Quadratmeter großer Technikraum gebaut werden. Dieser ist nach der Marktsanierung allerdings unsichtbar.

Eutin | Es ist ein wenig das Prinzip „Fertighaus“. Denn in dem rund 27 Tonnen schweren Pumpenschacht, der nun auf dem Eutiner Markt versenkt wurde, sind bereits alle wichtigen Elemente vorinstalliert. Schacht erinnert an eine graue Garage Das Schachtbauwerk, das ein wenig an eine graue Einzelgarage erinnert, enthält alle nötige Technik für das geplante ...

