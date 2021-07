Lübecker Bucht : „SUP & Soul Beach Tour“ macht Station in Pelzerhaken

Tourismus-Agentur Lübecker Bucht lädt ein zu einem Wochenende rund um Stand-up-Paddling, Musik und Foodtrucks.

Pelzerhaken | Ein Wochenende rund ums Stand-up-Paddling (SUP) steht in Pelzerhaken an: Mit vielen gemütlichen Plätzchen, entspannter Musik, kreativ gestalteten Foodtrucks und vielen kostenlosen Angeboten rund um SUP wartet hier ein abwechslungsreiches Sommerwochenende auf die Besucher. Coole Palettenlounges, Hängematten, Liegestühle und Lichterketten – das erwartet...

