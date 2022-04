Gespräch vor Ort in Scharbeutz : SPD-Politiker loben Sebastian Boye für sein hohes Engagement

SPD-Politiker sprachen über das außergewöhnliches Engagement von Sebastian Boye und die Herausforderung insbesondere in der Gastronomie im ländlichen Raum. Es fehlt am Ostseestrand an bezahlbarem Wohnraum.

Scharbeutz | Mit viel Eigeninitiative, einem pfiffigen Lieferservice und einem großartigen Team hat Sebastian Boye vom Hotel & Restaurant „Butz“ die Corona Zeit gut gemeistert. Eine SPD-Delegation stattete ihm kürzlich einen Besuch ab: die stellvertretende SPD-Bundes-, Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli, die SPD-Landtagsabgeordnete Sandra Redmann und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.