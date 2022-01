Ein Kommentar von Michael Kuhr : Die Gemeinde Bosau wird Gefangene des Amtes Großer Plöner See bleiben

Der Wegfall des Ascheberger Beitrags an der Amtsumlage hat die Finanzen des Amtes Großer Plöner See in erhebliche Schieflage gebracht und Bosau als neue größte Gemeinde zum Zahlmeister gemacht.

Bosau / Plön | Es regt sich Widerstand in Bosau – gegen die Rolle der Gemeinde als Zahlmeister des Amtes Großer Plöner See, gegen die Mehrheitsverhältnisse im Amtsausschuss und damit auch gegen die Mitgliedschaft der Gemeinde Bosau im Amt. Die vielen kleinen Gemeinden des Amtes partizipieren kräftig vom finanziellen Anteil aus Bosau und bestimmen mit ihrer Mehrheit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.