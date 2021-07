Städtebaufördermittel für Eutin : Rund 310.000 Euro bekommt die Stadt für die Umgestaltung des Eutiner Katerstiegs

Es wird zwar schon am Katerstieg gebaut, aber das ist die Bahn. Wann die große Sanierung und Umgestaltung der wichtigen Route für Fußgänger und Radfahrer ins Zentrum genau startet, sei derzeit offen.

Eutin | Eutin kann sich über Fördermittel für den Umbau des Katerstiegs freuen: Das Innenministerium hat für die geplante Maßnahme bis zu 312.704,13 Euro Städtebauförderungsmittel freigegeben, heißt es in der Mitteilung aus Kiel am Freitag. Bund, Land und Kommune übernehmen jeweils ein Drittel der Kosten. Lange wurde in den Gremien diskutiert, wie die wich...

