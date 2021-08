Angebot wird gut angenommen : Der „Seekieker“ fährt auf Erfolgskurs um den Großen Plöner See

Der „Seekieker“ – ein Bus für Urlauber und Einheimische rund um den Großen Plöner See – ist seit gut vier Wochen auf Tour. Und das sehr erfolgreich. Die Verantwortlichen freuen sich über die ersten 1200 Fahrgäste.

Plön | Der „Seekieker“ – ein Bus für Urlauber und Einheimische rund um den Großen Plöner See – ist seit gut vier Wochen auf Tour. Und das sehr erfolgreich. Die Verantwortlichen freuen sich: rund 1200 Fahrgäste haben das neue Busangebot bereits genutzt, freut sich Caroline Backmann, Chefin in der Tourist Info Großer Plöner See. Bisher seien dazu 40 mal Fahrräd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.