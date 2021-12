Vier Fälle häuslicher Gewalt : Ruhige Weihnachtstage für die Polizei in Kiel und Kreis Plön

240 Einsätze, zwei mehr als vor einem Jahr, und keine besonders herausragenden Einsatzlagen.

Kiel/Plön | Von „eher ruhigen Weihnachtstagen für die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Kiel“ spricht Maike Saggau, Pressesprecherin der Direktion. An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag seien in der Stadt Kiel und im Kreis Plön 240 Einsätze gefahren worden, es habe keine besonders herausragenden Einsatzlagen gegeben. Im selben Zeitraum des vergange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.