Nigeria-Connection in Eutin vor Gericht : Facebook-Betrug: Frauen verloren ihr Vermögen auf der Suche nach Liebe

Es ist ein weltweites Netzwerk, das hinter der „Nigeria-Connection“ steht, die für viele Betrugsmaschen bekannt ist. Eine davon: Einsamen Frauen mit falschen Facebook-Profilen Geld abzuringen – sogar als „Prinz Harry“.

Eutin | Sie hatten an die große Liebe geglaubt. An eine Zukunft mit einem amerikanischen Soldaten oder sogar an eine Hochzeit mit Prinz Harry. Doch bevor ihr Traum wahr werden konnte, musste viel Geld gezahlt werden. Frauen aus ganz Deutschland fielen auf diese „Romance Scamming“ genannte Betrugsmasche herein. Eine der Personen, an die sie das Geld überwiesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.