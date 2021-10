Im Kulturforum Schloss Plön : Brüder Wasserfuhr sind Samstag zu Gast bei „jazzApart“

Ein musikalisches Highlight startet am Samstag im Kulturforum Schloss Plön: Die Brüder Wasserfuhr verbinden in einem kammermusikalischen Jazzkonzert den Jazz mit klassischer Musik.

Plön | In der Reihe „jazzApart“ des Kulturforums Schwimmhalle Schloss Plön gibt es am Samstag (9. Oktober) ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ein weiteres musikalisches Highlight. Die Brüder Wasserfuhr bieten ein kammermusikalisches Jazzkonzert. Nach sechs Alben zählen sie mit zu den renommiertesten Jazzmusikern in Deutschland Ihr Album-Debut „Remember Chet...

