Katastrophenhilfe : Rettungskräfte des Kreises Plön nach in Ahrweiler aufgebrochen

Der stellvertretende Landrat André Jagusch verabschiedete am Dienstagmittag mehr als 20 ehrenamtliche Helfer an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Preetz.

Preetz/Plön | Zwischen Nachricht und Einsatz lagen keine 24 Stunden: Am Montagabend erreichte die Kreisverwaltung Plön die Mitteilung des Innenministeriums, dass die vom Kreis Plön angebotenen Einsatzkräfte für die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz in Anspruch genommen werden. Die Einsatzdauer sei mit bis zu drei Tagen geplant, es bestehe aber die Möglichkeit der ...

