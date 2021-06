Rettberg-Kaserne Eutin : Historiker fordert mehr Klarheit in Sachen Oberst Herrmann

Interview mit Professor Daniel Siemens von der Newcastle University zur NS-Vergangenheit des zukünftigen Namenspatrons der Rettberg-Kaserne.

Eutin | Mitgliedschaft in der Hitlerjugend (HJ), in der Sturmabteilung (SA) und Wehrmachts-Beurteilungen, die ihm eine „einwandfreie nationalsozialistische“ Haltung konstatierten: Die Vergangenheit des neuen Namenspatrons der Eutiner Rettberg-Kaserne, Oberst Werner Herrmann, gab bereits Anlass zu Kritik. Doch wie sind diese in der Karriere des Bundeswehr-Offi...

