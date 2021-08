Rettberg-Kaserne Eutin : Annegret Kramp-Karrenbauer Ehrengast bei Umbenennung

Bundesverteidigungsministerin nimmt an Festakt in zukünftiger „Oberst-Herrmann-Kaserne“ teil. Bedenken gegen neuen Namenspatron halten indes an.

Eutin | Erst im März hatte sie grünes Licht für die Umbenennung gegeben, nun kommt sie höchstpersönlich nach Eutin: Am 12. August wird Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Ehrengast sein, wenn aus der Rettberg-Kaserne die „Oberst-Herrmann-Kaserne“ wird. Weiterlesen: Rettberg-Kaserne: Ministerin gibt grünes Licht für Umbenennung ...

