Architekten-Wettbewerb beendet : Kreisverwaltung Plön plant neuen Bürokomplex für 120 Arbeitsplätze

Ein Architekt aus Augsburg hat den besten Vorschlag für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes an der Kreisverwaltung Plön abgegeben. Ob das Haus für 120 Arbeitsplätze gebaut wird steht in den Sternen. Gibt es Wichtigeres?

Plön | Der Architekturwettbewerb für einen Erweiterungsbau der Kreisverwaltung in Plön ist entschieden und der Siegerentwurf steht fest. 42 Büros aus ganz Deutschland haben sich um die Teilnahme am Wettbewerb beworben. Eine Fach- und Sachjury aus Vertretern der Kreispolitik, der Verwaltung und Architekten hat neun Entwürfe in der Endrunde bewertet. Als Sieger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.