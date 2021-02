Oldenburg : Mehrfamilienhaus voller Rauch – Eine Bewohnerin verletzt

In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Auslöser war das Anfeuern von einem Kamin.

Oldenburg | Großalarm für die Feuerwehr am Dienstagabend in der Ostlandstraße: In einem Mehrfamilienhaus war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Beim Eintreffen vom Einsatzleiter und Wehrführer André Hasselmann war das Gebäude bereits stark verqualmt. „Es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.