Ratekau : Unbekannte stehlen große Mengen Holzbretter von Baustelle

Die rund 50 Bohlen sollten Bäume auf einer Baustelle an der Eutiner Straße schützen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ratekau | Bauholz ist rar zurzeit – darin mag vielleicht auch der Grund zu suchen sein, dass Unbekannte rund um den Jahreswechsel etwa 50 Holzbretter von einer Baustelle gestohlen haben. Die drei Meter langen und 20 Zentimeter breiten Bohlen waren in einer von der Eutiner Straße in Ratekau abgehenden Baustraße in den Landesforsten an insgesamt zehn Bäumen zu...

