Vorfall am Lübecker ZOB : Rassistischer Übergriff? Unbekannte greifen Schwarzen an

Die Polizei fahndet nach Beteiligten einer nächtlichen Auseinandersetzung unweit des Bahnhofs.

Lübeck | War es ein rassistisch motivierter Übergriff? Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zum 29. Dezember auf einem Bussteig am Lübecker ZOB einen Schwarzen angegriffen. Gegen 2 Uhr seien laut Zeugenberichten zwei Männer an den Mann herangetreten und hätten ihn zunächst mit einer Vielzahl von Schimpfworten beleidigt. Im wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.