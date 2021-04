Plattdeutsch : Rainer Bösel erinnert sik: „De Bischof vertellt Dööntjes“.

In düsse Tiet kunn sik männich een freien, wenn em mal wedder so richtig warm üm't Hart wöör.

Eutin | In düsse Tiet schölt wi all Afstand holen, uns nich de Hand geven und ümarmen. Dor kunn sik männicheen freien, wenn em mal wedder so richtig warm üm't Hart wöör. Dat lött mi an een Begevenheit ut mien Kinnertiet denken: Wi harrn in uns „Weimar des Nordens“ een Bischof, ik nöm em Willem, de bannig veel Johren bi uns sien Amt harr. Boren weer he in H...

