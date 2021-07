Lübeck : Radfahrerin bei Unfall am Kohlmarkt verletzt – Polizei sucht Zeugen

47-Jährige musste Taxi ausweichen und stürzte. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Lübeck | Erneuter Unfall mit einem Radfahrer in Lübeck: Wie die Polizei erst jetzt meldete, wurde am 20. Juli in der Innenstadt eine Radfahrerin leicht verletzt, wobei der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Weiterlesen 1: BMW fährt Radfahrer an – Fahrer fährt weiter, ohne sich zu kümmern Weiterlesen 2: Radfahrer in der Mühlenstraße mit Fl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.