Prozess in Eutin : Schöffengericht verurteilt Drogendealer zu Haftstrafe – ohne Bewährung

Der Angeklagte, der aus der JVA Lübeck vorgeführt wurde, war bereits im Visier der Ermittler. Nach einem Drogenkauf in Lübeck nahmen in die Beamten gemeinsam mit seinem Begleiter am Eutiner Bahnhof fest.

Eutin | Anderthalb Jahre Haft ohne Bewährung: So lautete das Urteil des Eutiner Schöffengerichts gegen einen 39-Jährigen wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Das Gericht legte dem Mann, der früher in Eutin wohnte, derzeit aber eine Haftstrafe in Lübeck absitzt, vier Fälle zur Last, von denen einer über geringe Mengen hinausging. Marihuana und Kokain im Gep...

