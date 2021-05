Proteste gegen Gollan-Recyclinghof : Süseler Anwohner gründen Interessengemeinschaft

Die Kritiker des Gollan-Recyclinghofes in Süsel wollen ihrem Protest mehr Gehör verschaffen und gründen eine Interessengemeinschaft.

Süsel | Die Süseler Bürger machen in ihrem Protest gegen den Recyclinghof der Firma Gollan den nächsten Schritt. Nachdem zuerst 133 Unterschriften gegen das Verhalten von Gollan gesammelt worden waren, haben die Initiatoren der Sammlung nun die Interessengemeinschaft „Sauberes Wohnen in Süsel“ gegründet. Weiterlesen: Gollan darf in Süsel erst einmal keine ...

