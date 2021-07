Es bleibt beim Versuch : Geldautomat widersteht bisher unbekannten Tätern

Kripo sucht nach versuchtem Aufbruch eines Geldautomaten in Probsteierhagen nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Tatortes oder die dort einige Tage zuvor unterwegs waren, machen können.

Probsteierhagen | Bisher unbekannte Täter haben versucht, einen Geldautomatenaufbruch in Probstierhagen aufzubrechen. Wie Polizeisprecherin Julia Bunge dazu mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag in einer SB-Filiale einer Gemeinschaftsbank in der Straße Alte Dorfstraße 53 in Probsteierhagen. Die Täter seien nach dem erfolglosem Versuch in unbekan...

