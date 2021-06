Es gibt immer weniger Pastoren : Neues Kirchspiel „Kirche Hohwachter Bucht“ gegründet

Allerdings müssten noch die Kirchenvorstände für das Vorhaben gewonnen werden. Sie stehen derzeit noch eher auf Autonomie für ihre Kirchenbereiche und weniger auf Kooperation, sagten die Pastoren.

Kirchnüchel | In der Nordkirche werden bis 2030 etwa 900 von derzeit 1700 Pastoren in den Ruhestand gehen. Neu hinzu werden wohl nur etwa 300 kommen. Nach den Vorgaben der Landeskirche wird die Zahl der Pfarrstellen im Kirchenkreis Plön-Segeberg deshalb um rund 34 Prozent sinken. Die Synode beschloss deshalb einstimmig, die 35 Kirchengemeinden in zwölf Kirchspielen...

