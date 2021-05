Mordkommission ermittelt : Mann tötet in Preetz seine Mutter und nimmt sich dann das Leben

Polizeibeamte fanden die Leichen in einem Reihenhaus. Über das Motiv des Mannes machen die Ermittler keine Angaben.

Preetz | Polizeibeamte haben am Freitag gegen 18.30 Uhr einen 44-Jährigen und seine 74-jährige Mutter in Preetz in einem Reihenhaus in der Max-Planck-Straße tot aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe der Mann seine Mutter getötet und sich im Anschluss selbst das Leben genommen, erklärten Polizeidirektion Kiel und Staatsanwaltschaft Kiel in einer ge...

