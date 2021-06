Lübeck : Polizeistation Kücknitz: Leiter Rainer Ebersbach geht in Ruhestand

„Urgestein der Station“ wechselte vor 32 Jahren vom Bundesgrenzschutz zur Landespolizei.

Lübeck | 1989 war er vom Bundesgrenzschutz (BGS) zur Landespolizei Schleswig-Holstein gewechselt, hat nun 32 Dienstjahre in Lübeck hinter sich: Am 31. Mai verabschiedete die Polizeistation Kücknitz Polizeioberkommissar Rainer Ebersbach in den Ruhestand. Augenscheinlich wuchs hier zusammen, was einfach zusammengehörte: Auf Marli wohnend, wünschte sich Ebersbach...

