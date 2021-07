Eutin : Polizeidirektor Ralph Garschke wechselt von der PD AFB ins Landespolizeiamt

Der 56-jährige Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei wechselt nach Kiel

Eutin | Ralph Garschke zieht es von Eutin nach Kiel: Der 56-jährige Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei (PD AFB) wechselt in das Landespolizeiamt. Garschke hatte als stellvertretender Leiter der PD AFB den Führungsstab für zwei Jahre geführt. Nun kehrt er an seine frühere Wirkungsstätte in Kiel z...

