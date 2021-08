Polizei sucht Zeugen : Unbekannte sägen in Stakendorf ein Verkehrsschild ab

Erst wenige Tage vor der Tat hatte es im Kreuzungsbereich einen schweren Verkehrsunfall mit einem Kind gegeben.

Stakendorf | Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Stakendorf Verkehrsschild abgesägt. Das Tempo-70-Schild stand rund 400 Meter vor der rund 400 Meter vor der Kreuzung der Landesstraße 165 und der Kreisstraße 50 in Fahrtrichtung Schönberg. Die Polizei sucht Zeugen. Weiterlesen: Unbekannte sägen Tempo-70-Schild ab und sabotieren Geschwindigkeitskontrolle...

