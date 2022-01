Beamte brachen Verfolgung ab : Ein schwarzer BMW rast auf B430 einer Polizeistreife davon

Da staunten die Polizeibeamten aus Lütjenburg nicht schlecht als sie am Dienstag einen schwarzen BMW mit Plöner Kennzeichen überprüfen wollten. Das Fahrzeug flüchtete mit halsbrecherischer Fahrt auf nasser Straße.

Rantzau | Eigentlich wollten Beamte der Polizeistation Lütjenburg am Dienstag gegen 17.25 Uhr einen schwarzen BMW auf der B430 bei Rantzau überprüfen. Doch es kam anders. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete mit halsbrecherischer Fahrt in Richtung Plön. Die Polizeibeamten brachen am Grebiner Kreuz die Verfolgung ab, teilte Polizeisprecherin Maike Saggau mit. ...

