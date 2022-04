B76 : Polizei stoppt betrunkenen Treckerfahrer in Plön

Drei betrunkene Fahrer stoppte die Plöner Polizei am Sonntag. Ein Fahrer hatte sogar einen Unfall. Dieser hat laut Polizei aber vielleicht gar nichts mit dem Alkoholkonsum des 26-Jährigen zu tun.

Plön | Die Polizei im Kreis Plön stoppte am Sonntag gleich mehrere Fahrer, die betrunken in ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Auch interessant: Sattelzug kommt auf der B202 bei Ehlerstorf auf die Bankette und kippt um Um 17.07 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Traktor auf der B76 von Bösdorf in Richtung Plön fahre. Es mache den Anschein, dass der Fahrer ...

