Lübeck : Polizei kontrollierte 215 Fahrradfahrer am Lindenplatz

Beamte des 2. Polizeireviers entdecken viele Mängel und Verstöße – fanden aber auch lobende Worte.

Lübeck | Erneute Kontrolle von Radfahrern in Lübeck: Neun Beamte des 2. Polizeireviers haben am späten Freitagnachmittag am Lindenteller Fahrradfahrer überprüft. „So soll auch auf die Reduzierung von Fahrradunfällen hingewirkt werden“, sagte ein Polizeisprecher zum Anlass der Kontrollen. Insgesamt wurden in eineinhalb Stunden 215 Radler kontrolliert und erneut ...

