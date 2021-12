Unfall auf der B430 : Vermieteter Sprinter landet im Straßengraben

Wer hat sich einen Sprinter gemietet und ist damit am Samstag bei Rantzau in den Graben gefahren? Diese Frage muss jetzt die Polizei in Plön klären und sucht Zeugen. Ein Unfallfahrer jedenfalls fehlt derzeit noch.

Ratzau | Ein Sprinter war am Samstag auf der B430 bei Rantzau in den Graben gerutscht. Als die herbeigerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war kein Mensch mehr vor Ort, sagte Polizeisprecherin Maike Saggau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Unfall etwa 500 Meter hinter dem Ortsschild Rantzau in Richt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.