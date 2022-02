Diebstahl in Preetz misslungen : 22-Jähriger verbringt Nacht in Zelle bei der Polizei

Der Polizei ist in der Nacht zu Sonntag ein 22-jähriger Mann an einer Tankstelle an der B76 ins Netz gegangen. Es soll zuvor einen an der Straße abgestellten Lieferwagen aufgebrochen haben und war dabei gestört worden.

Preetz / Schwentinental | Er hatte am Samstagabend gerade die Schiebetür an einem in der Rastorfer Straße in Preetz abgestellten Kleintransporter aufgebrochen, da wurde der 22-Jährige vom Besitzer des Firmenfahrzeugs angesprochen. Der 55-Jährige hatte ihn dabei beobachtet. Er Täter ergriff die Flucht und wurde später nach einer Fahndung von der Polizei an einer Tankstelle an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.