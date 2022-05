Nach Ladendiebstahl in Schönberg : Polizei entdeckt 15 Umzugskartons mit gestohlenen Waren

Ein Mitarbeiter hatte die beiden Ladendiebe „bei der Arbeit“ in einem Discounter in Schönberg entdeckt und die Polizei alarmiert. In der Wohnung und einer angemieteten Garage in Kiel-Gaarden wurden die Beamten fündig.

Schönberg / Kiel | Das hatten sich die beiden Ladendiebe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.