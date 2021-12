Kontrolle in Heiligenhafen : Polizei: 30-Jähriger stapelte Pyrotechnik auf dem Beifahrersitz

Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen Gefahrgutvorschriften, gegen das Sprengstoffgesetz und das Fahrpersonalrecht eingeleitet.

Heiligenhafen | Eigentlich ist Feuerwerk auch in diesem Jahr zu Silvester großflächig verboten – dennoch entdeckte die Polizei am Donnerstag einen 30-Jährigen, der mit einer „nicht unerhebliche Menge an Pyrotechnik“ in seinem Fiat Ducato aus dem Verkehr gezogen wurde. Beamte des Polizeireviers Heiligenhafen war der Kleintransporter um 8.45 Uhr in der Straße Rauher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.