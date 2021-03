Lübeck : Polizei sucht Eigentümer von gestohlenen Fahrrädern

Die Polizei Moisling sucht die Eigentümer eines wertvollen Mountainbikes und eines Damen-E-Bikes.

Lübeck | Im Herbst 2020 haben Beamte des 4. Polizeireviers in zwei Nächten jeweils ein hochwertiges Fahrrad bei einem Tatverdächtigen sichergestellt. Für beide hatte der Mann keinen Eigentumsnachweis, so dass die Beamten von entwendeten Rädern ausgingen. Die Eigentümer konnte die Polizei bislang nicht ermitteln und hoffen nun auf die Mithilfe der sh:z-Leser. Am...

