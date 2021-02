Ostholstein : Polizei registrierte mehrere Unfälle durch Schnee und Glätte

Für einen größeren Einsatz sorgte ein Blumenlaster in Heiligenhafen. Er geriet auf glatter Fahrbahn in die Bankette.

Eutin | In der Nacht auf Dienstag haben sich insgesamt 16 schnee- oder glättebedingte Verkehrsunfälle in Lübeck und Ostholstein ereignet. Diese Bilanz zog die Polizeidirektion in Lübeck. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Im einsetzenden Berufsver...

