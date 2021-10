Was lief schief beim Bürgerbüro? : Keine Dringlichkeit erkennbar: Erneut Kritik an Entscheidung des Plöner Bürgermeisters

CDU-Ratsherr André Jagusch stellt die von Bürgermeister Lars Winter propagierte Dringlichkeit des neuen Bürgerbüros als „unabweisbare Maßnahme“ in Frage. Warum soll Plön allein die Kosten tragen trotz anderer Absprachen?

Plön | Mehrausgaben von über 70.000 Euro beim Umbau des Bürgerbüros der Stadt Plön, vorbei an Kämmerei und Selbstverwaltung, beschäftigen weiter die städtischen Gremien. Noch gebe es keine schriftliche Stellungnahme der Kommunalaufsicht, sagte Bürgermeister Lars Winter in der Ratsversammlung. Ihm werden die Mehrausgaben angelastet. Der Kreis kündigte an, ein...

