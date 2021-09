Eutiner Kultursommer 2021 : Wortakrobatik am Dienstag: Poetry-Slammer Selina Seemann und Björn Högsdal kommen nach Eutin

Sie zählen zu den Großen des Landes, die beiden Poetry-Slammer Selina Seemann und Björn Högsdal kommen Dienstag nach Eutin. Am Donnerstag kann Klassik nach fünf besondere Melodien erlebbar machen.

Eutin | Im spätsommerlichen September bekommen Besucher in Ostholstein ein buntes Kulturprogramm geboten. Vom 6. bis zum 12. September heißt es in Eutin: Lyrik, Prosa und ein bisschen Träumen. Die Poetry-Slammer Selina Seemann und Björn Högsdal zeigen zum Beispiel am Dienstag, 7. September, in ihrer Lesung, wie abwechslungsreich Poesie sein kann. Weiterles...

