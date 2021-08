Corona aktuell : Plöns Inzidenzwert fast bei 50, Ostholstein hat nur halb so viel

60 neue Corona-Fälle binnen einer Woche gab es im Kreis Plön. Ein Drittel ist laut Gesundheitsamt auf eine private Feier zurückzuführen. In Ostholstein gab es 43 binnen der vergangene sieben Tage.

Eutin/Plön | Sieben neue Fälle melden die Gesundheitämter von Donnerstag auf Freitag in den Kreisen Plön und Ostholstein – fünf davon in Plön. Eine Person wird außerdem seit Donnerstag in der Klinik behandelt, 56 befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenzwert des Kreises Plön liegt bei 46,6, allein binnen der vergangenen sieben Tage gab es insgesamt laut RKI 60 neu...

