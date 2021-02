Kritik an Ministerin : Plöner Lehrer kritisiert unzureichenden Arbeitsschutz

Christian Sturde, Ehemaliger Sicherheitsingenieur und Lehrer nennt Arbeitsschutz an schleswig-holsteinischen Schulen unzureichend

Plön | Der Arbeitsschutz an den Schulen in Schleswig-Holstein ist unzureichend. Und das wird in der aktuellen Pandemie überdeutlich. Diesen Vorwurf erhebt Christian Sturde, Lehrkraft am Gymnasium Schloss Plön. Er hat Karin Prien (CDU), Ministerin für Bildung, ...

