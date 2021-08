Preetz : Wieder Brandstiftung in der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule

Anwohner bemerkten am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr den lautstarken Brandmelder der Schule in der Kirchenstraße und informierten die Feuerwehr. Die hatte das Feuer schnell gelöscht. Es entstand aber hoher Sachschaden.

Preetz | In der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule ist es sowohl Ende Juni wie auch am Donnerstag (19. August) zu Bränden gekommen. Die Plöner Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in einem Aufenthaltsbereich schnell Donnerstagabend bemerkten Anwohner gegen 22.45 Uhr den lau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.