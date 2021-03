Noch keine Baugenehmigung : Sechs Birken blockieren in Plön weiterhin den Bau von 45 Wohnungen

Vorstand Bernd Hentschel von der Plöner Gewerblichen Baugenossenschaft hofft jetzt auf die Vernunft aller Beteiligten.

Plön | Die Plöner Gewerbliche Baugenossenschaft möchte 45 weitere neue bezahlbare, barrierearme und zeitgemäße Wohnungen in Plön bauen. Doch: die Uneinigkeit der Plöner Ratsversammlung über die Zukunft von sechs Birken in Verbindung mit der Baumschutzsatzung hindert das Unternehmen daran. Für die Baugenossenschaft ist das ein Dilemma. So wird befürchtete, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.