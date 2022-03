Für attraktiven Strandweg : Plön steuert mit „Masterplan Nordufer“ eine für Vision 2030 an

Großes wird in Plön geplant: Das Vorhaben trägt den Titel Masterplan Nordufer Großer Plöner See Vision 2030 und sieht eine attraktivere Gestaltung des Strandwegs vor. Es geht um die Verbindung zwischen Stadt und See.

Plön | Wie kann der Strandweg von der Plöner Stadtbucht bis zur ehemaligen Bootsvermietung zukünftig aussehen? Was lässt sich dort entwickeln? Antworten auf diese Fragen erhofft sich die Stadt von einem Wettbewerb, den die Verwaltung von Bürgermeister Lars Winter vorbereiten möchte. Ziel ist eine alternative fußläufige und barrierefreie Zuwegung aus der Inne...

