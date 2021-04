14 Monate Haft zusätzlich : Plön: Notorische Betrügerin soll noch länger im Gefängnis bleiben

31-jährige ließ sich von einem Gerichtsurteil nicht beeindrucken und setzte Internetbetrug serienweise fort.

Plön | Es war kurz vor 9 Uhr als ein Wagen der Justiz die Angeklagte aus der Frauen-Haftanstalt Lübeck zum Amtsgericht Plön brachte. Beamte führten die 31-jährige in Handschellen in das Gebäude, wo sie im Saal C auf der Anklagebank Platz nahm –- dort, wo sie schon einmal vor knapp neun Monaten gesessen hatte und wegen gewerbsmäßigem Internet-Betruges zu eine...

