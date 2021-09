Sprottenflotte in Plön : Leihräder neu am Bahnhof, Wentorper Platz und bald am Ascheberger Parkplatz

Als weitere Stationen sind der Ölmühlenparkplatz und das Amtsgericht im Gespräch. Außerdem wollen Kreisverwaltung und Fielmann AG bei der Sprottenflotte mitmachen. Zusätzlich stehen E-Bikes am Markt.

Plön | Rauf aufs Rad: In Plön kommt die Sprottenflotte der Kiel-Region in Fahrt. Am Bahnhof vor der Tourist-Info gaben Bürgermeister Lars Winter, Plöns Radverkehrsbeauftragter Wolfgang Homeyer und Kiel-Region-Geschäftsführerin Ulrike Schrabback eine Station mit sieben Fahrrädern frei. Vier Räder stehen außerdem am Wentorper Platz. Weiterlesen: Die Fahrräd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.